Pour un joueur qui découvre le championnat belge, une première confrontation entre le Standard et Anderlecht est toujours particulière.

"On m’en a beaucoup parlé de ce Clasico et je sens bien que cela émoustille tout le monde", souriait Nicolas Gavory après la victoire face à Courtrai. "On aura à cœur de sortir une grosse prestation. Mais attention, Anderlecht jouera à domicile et a besoin de points. Ce sera un match très difficile, face à une bête blessée."

