Son temps de jeu cette saison ne dépasse pas les dix minutes. Et sportivement, sa saison est compliquée. Monté comme… arrière gauche sur la pelouse d’Anderlecht à la fin du mois de septembre, Réginal Goreux a juste eu le temps de concéder le corner qui a amené le but de la victoire de Sanneh sur corner (2-1). La semaine suivante, à Ostende, il monte au jeu en remplaçant son pote Carcela pour fermer la boutique et sécuriser la victoire rouche (1-3). Puis plus rien, avant ces quelques minutes face à Lokeren, mi-février, pour son 200 e match sous la vareuse rouche.

Un bilan bien maigre, évidemment pour un joueur qui n’a plus connu les joies d’une titularisation depuis... le 30 juillet 2017 (partage à Malines), soit 648 jours.

Mais il ne faut pas s’arrêter à cela.

(...)