En s’imposant face à Ostende, le Standard a bouclé son année devant ses supporters, le dernier match étant programmé sur la pelouse de Charleroi.

Et les Liégeois ont plutôt gâté leur public tout au long de ces douze mois en signant, toutes compétitions confondues, dix-sept victoires sur leurs vingt-six sorties. Il s’agit, aux normes locales, d’un bilan plus que satisfaisant car il n’y avait plus eu autant de victoires depuis 2015 (dix-neuf et soixante-deux points empochés).

