Recevant Lokeren ce vendredi soir, le Standard devra faire en sorte de faire mentir une habitude prise ces dernières années.

Affronter une équipe de fond de tableau n’a parfois rien d’une sinécure. D’autant plus quand il s’agit d’un Sporting Lokeren, revigoré après une victoire surprise contre l’Antwerp tout en se battant pour son maintien. Et à plus forte raison quand on s’attarde sur les récentes statistiques du Standard face aux lanternes rouges.

(...)