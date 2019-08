"Je suis officiellement un joueur de Zulte Waregem ! Je suis très excité à l’idée de partager de magnifiques moments avec les fans. Merci de me supporter et de croire en moi !" Ces mots, ce sont ceux de Saido Berahino le 9 août de cette année dans une petite vidéo de présentation publiée sur les réseaux sociaux du Essevee. L’attaquant de 26 ans venait de signer un contrat de deux ans avec le club flandrien, plus une saison en option et s’apprête à affronter le Sporting Charleroi ce lundi.

Rien d’extraordinaire a priori. Sauf que Saido Berahino n’est pas n’importe qui. Il est en effet l’un de ces joueurs à la trajectoire de vie incompréhensible…

(...)