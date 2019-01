Dimanche 6 janvier 2019, les messages de félicitations affluent sur le GSM de notre homme. Dans son cercle d’amis, sa nomination à la tête du club le plus titré du royaume (34 titres de champion), Anderlecht, ne passe pas inaperçue. Tout le monde veut féliciter Rutten… Renaud Rutten ! Homonyme du Néerlandais de 56 ans, le célèbre humoriste liégeois de 55 ans, grand supporter du Standard, a appris la nouvelle avec… humour.

"C’est plutôt cocasse puisqu’une des premières personnes à m’avoir appris la nouvelle, c’était Alexandre Grosjean (NdlR : directeur général du Standard avec qui il entretient une amitié longue de plus de 20 ans)", nous précise Renaud Rutten à quelques jours du Clasico. "J’ai alors reçu un nombre incalculable de messages, la plupart provenant de supporters du Standard. On me demandait d’appliquer une tactique farfelue pour couler Anderlecht, du style titulariser l’ours bleu (NdlR : sketch phare de Rutten) en attaque."

(...)