Les grands joueurs qui ont porté le maillot de l’Antwerp et d’Anderlecht ne sont pas nombreux. Le plus connu est Alex Czerniatynski (58 ans), actuellement T1 de Châtelet-Farciennes en division 1 Amateurs. La saison prochaine, il sera coach du club issu de la fusion entre Châtelet-Farciennes et l’Olympic Charleroi. Toujours aussi affûté ("Je ne fais pourtant plus de sport, par peur de me blesser"), Czernia a accueilli chaleureusement La DH dans la buvette du petit Stade des Marais à Farciennes, au bord du chemin de fer.

Vous allez au Bosuil, ce dimanche ?

"Non. Je vais regarder le match à la télévision. Pourtant, l’Antwerp a créé un club de légendes. Les anciens joueurs peuvent réserver deux places pour chaque match à domicile. C’est une bonne initiative. Tout comme celle d’Anderlecht d’inviter des anciennes gloires pour donner le coup d’envoi. J’étais là contre Gand. J’ai mis plus de temps pour aller au parking, tellement j’ai dû donner des autographes, que pour rentrer chez moi, à Rumst. Qu’est-ce que le stade a changé !"

(...)