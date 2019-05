Du Pays noir à la Luminus Arena, la carrière de Felice Mazzù est sur le point de prendre un virage éclatant. L’entraîneur de Charleroi fait en effet partie de la short-list du Racing pour succéder à Philippe Clément. Des contacts ont été pris entre Genk et l’avocat du T1 zébré. "Je ne nie pas l’intérêt pour Mazzù et Storck", a indiqué, pour sa part, Dimitri De Condé ce lundi. "On espère parvenir à un accord d’ici la fin de la semaine."

Les chances que ce accord soit conclu avec Felice Mazzù, qui est par ailleurs sur le radar de Gand, sont réelles. Voici pourquoi.

(...)