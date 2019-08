Houspillée par certains, critiquée par d’autres, voire moquée par quelques-uns, la Pro League n’a jamais été aussi compétitive. Et ce à bien des égards.

Un boom économique inédit

Elle a beau avoir perdu pas mal de ses meilleurs éléments au cours de ce mercato comme, dans l’ordre de leur valeur, Wesley, Trossard, Danjuma, Djenepo, Malinovskyi ou Marin, la valeur de la D1A a explosé cet été.

Jamais au cours de la décennie en cours, le bond n’avait été aussi marqué (+35,3 % par rapport aux noyaux à la fin du mercato estival précédent). En progression constante de quelques (dizaines de) millions d’euros depuis huit ans, la valeur totale des effectifs de la Pro League est passée au cours des onze derniers mois de 528,6 à 715,3 millions d’euros.

C’est bien simple, aucune association classée parmi les douze premières au ranking UEFA n’a connu pareille évolution. Seuls la Russie et les Pays-Bas s’en approchent (+35 et 29,3 %) tandis que les cinq plus grands championnats européens ont connu des croissances relativement plus modérées.

Jamais non plus (...)