Avec le déplacement à Liverpool il y a quelques jours et la réception de La Gantoise dans la foulée, Felice Mazzù savait qu’il allait vivre une semaine décisive pour son avenir. Finalement, l’ancien entraîneur de Charleroi n’a pas survécu à ces deux défaites : six mois après son arrivée au Racing Genk, le coach de 53 ans a été limogé tout comme ses assistants Van Imschoot, Dessaer et Salamone. Il est remplacé par le fidèle Domenico Olivieri, en attendant la nomination du nouveau coach.

(...)