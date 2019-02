Cela y est, il est là. Le Clasico. Entre le Standard et Anderlecht. Bien sûr, il a un peu perdu de sa valeur depuis que les playoffs ont été instaurés (avec la possibilité d’en avoir quatre par saisons… rien qu’en championnat). Mais ce dimanche, on sent qu’on pourrait vivre un moment très important de la saison de Pro League 2018-2019.

Parce que le Standard a retrouvé une stabilité et aborde cette rencontre avec de l’avance sur son rival (3 points) pour la première fois depuis 2014 (hors playoffs). Et qu’il pourrait terminer la journée quasiment assuré du top 6 avec six points d’avance sur son rival historique, à six journées de la fin de la phase classique.

