Division 1A Pourquoi Alejandro Pozuelo a changé d'avis Nicolas Christiaens

Le capitaine de Genk s'était refusé à rejoindre l'Arabie Saoudite en janvier. Un mois plus tard, son départ semble plus proche que jamais et serait un vrai coup dur pour les Limbourgeois...



Les supporters d'Anderlecht ne l'ont pas oublié: c'est sans doute lors de la vente de Mbark Boussoufa, début mars, qu'ils ont perdu le titre lors de la saison 2010-2011. Le système des playoffs instauré l'année précédente fait que désormais, écraser la compétition pendant sept mois n'est plus suffisant. Surtout pas quand on perd un élément-clé avant le début de cette phase finale où tous les matches valent six points, contre trois ou... un et demi durant la phase classique.



Pourtant, les images de Pozuelo en larmes après Genk-Standard étaient explicites. Cette émotion, le joueur l'avait intériorisée le mois dernier, lorsqu'il hésitait à accepter l'offre du club saoudien Al-Ahli. Un salaire mirobolant (3 millions d'euros par an) l'attendait mais le joueur avait expliqué préférer jouer le titre et la Coupe d'Europe jusqu'au bout. Avant, probablement, de partir cet été. Sans doute que l'argent ne suffisait pas à le convaincre à enterrer sa carrière au Moyen-Orient et Genk croyait avoir réussi à conserver ses cadors jusqu'en fin de saison. C'était sans compter sur le fait que trois, voire quatre nouvelles offres lucratives arriveraient aux oreilles de l'Espagnol. Deux en provenance de MLS (dont Toronto semble être la piste la plus évidente) et deux autres de la Chine.



Mais pourquoi Pozuelo pourrait-il subitement changer d'avis ? On vous explique...



(...)