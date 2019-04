Division 1A Playoffs Challenge: la sixième journée a confirmé les tendances Christophe Franken et rédaction

La DH a décidé de lancer le Playoffs 1 Challenge pour désigner le meilleur joueur, le meilleur gardien et le meilleur entraîneur des PO1. Après six journées, voici les différents classements...



En Belgique, tout se joue chaque saison dans les playoffs 1. C’est là que les joueurs, les gardiens et les entraîneurs sont attendus pour faire la différence. Qui seront les plus forts ? La DH va tenir les comptes.



(...)