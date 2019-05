Philippe Clement a largement démontré ses qualités de people manager. Il a également confirmé, tout au long de cette saison, qu’il ne manquait pas de compétences dans le domaine technique...

Votre principale qualité réside-t-elle dans la gestion des joueurs ou devant le tableau noir ?

"Je pense que j’allie ces deux qualités. Je veux être bon dans tous les aspects de mon métier. Je suis loin d’être parfait mais j’aspire à l’être le plus possible. Je suis perfectionniste, même si je sais que la perfection n’existe pas. J’exige beaucoup de moi-même dans tous les domaines. Je le faisais déjà quand je jouais. J’ai toujours cherché à aider mon club, mon entraîneur, mes équipiers. Pour ces raisons, j’ai pu passer pour quelqu’un de lisse. Je suis toujours positif, toujours disposé à défendre mon entourage professionnel, même quand je professais d’autres idées que mon coach par exemple. Aujourd’hui que je suis devenu entraîneur, j’ai pu exposer et faire appliquer mes conceptions du métier, ce qui a fait dire à certains que ma personnalité était plus affirmée qu’ils l’avaient pensé."

Qui de Preud’homme, Leko ou vous est le plus obsédé par votre métier ?

(...)