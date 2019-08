Quand on leur dit être surpris de les revoir au plus haut niveau, Pelé Mboyo et Hervé Kagé se marrent. "À chaque fois qu’on fait quelque chose de bien, on dit qu’on est surpris, souligne Mboyo. Il faut arrêter. Je ne comprends plus. L’année passée, j’ai marqué des buts ici. Si les gens sont surpris, c’est qu’ils ne regardent pas assez bien."





