Ce vendredi soir au Cannonier, il y aura un match dans le match. Pour arracher la victoire, Mouscron et Charleroi devraient faire confiance à leurs deux attaquants Nigérians.

Tous les deux très jeunes (20 et 21 ans), Osimhen et Awoniyi ont directement montré ce dont ils étaient capables dans leur nouveau club. Prêtés respectivement par Wolfsburg et Liverpool, les deux attaquants sont les véritables fers de lance de leur équipe.

Mais lequel est le plus complet ? Pour répondre à cette question, notre consultant Thomas Chatelle analyse pour nous les différents aspects de leur jeu avant de trancher.

La tactique: avantage Osimhen(...)