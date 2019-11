Ce dimanche soir (20 h) à Malines, Charleroi va retrouver un de ses ex. Il y aura dans le camp d’en face Clément Tainmont qui a cohabité avec les Zèbres de 2014 à 2018 mais aussi Onür Kaya (33 ans), Carolo de 2010 à 2013 et qui marche fort depuis le début de la saison. Avec deux buts et six assists à son compteur, le Bruxellois est un acteur important du bon début de saison des Malinois qui pointent à la troisième place du classement général.

Onür Kaya, comment expliquez-vous le bon début de campagne de votre équipe ?

"On a gardé notre effectif de la saison dernière en D2 auquel on a ajouté cinq ou six joueurs. Ce qui a renforcé l’équipe. Quand tu vois l’équipe sur le terrain et ceux qui sont sur le banc, il y a du choix. Encore plus maintenant avec le retour des blessés. On a gardé une dynamique positive après notre victoire en Coupe de Belgique et notre titre en D2. Et je peux vous dire que ce n’est pas un championnat facile."

(...)