Appeler à concurrencer Olivier Werner et Logan Bailly en début de saison, le portier hurlu a tout simplement écrasé la concurrence et s’impose désormais comme un numéro 1 indéboulonnable. L’occasion pour Patrick de Vlamynck, son agent et ancien portier mouscronnois de revenir sur l’ascension fulgurante de son poulain.

Patrick, comment avez-vous découvert Jean Butez ?

"Quand j’étais encore à Mouscron, je le suivais déjà aux entraînements. J’ai toujours trouvé que ce garçon avait