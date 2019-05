Le 13 avril dernier, Mouscron prenait son unique point dans ces playoffs 2 au stade Arc-en-ciel de Zulte-Waregem. Cependant, les Mouscronnois méritaient bien mieux ce jour-là. À cause d’un manque de concentration certain, les hommes de Bernd Storck avaient en effet concédé le match nul dans les dernières secondes du match suite à un but adverse inscrit au terme d’un gros cafouillage dans le rectangle.