Il y a un an à peine, ce match était considéré comme étant le choc des extrêmes. Mouscron était au plus bas, Genk était déjà au sommet de la Pro League. Douze mois plus tard, la donne a totalement changé. L’héritage laissé par Philippe Clément est invisible. Felice Mazzu est déjà passé à la trappe et la direction de Genk s’est inspirée du modèle mouscronnois de ces derniers mois en engageant Hannes Wolf, un entraîneur allemand.

(...)