À Mouscron, Mbaye Leye est sans conteste le porte-parole du vestiaire. Avec ses 36 ans, l’attaquant sénégalais inspire le respect de tous et il prend également son rôle à cœur. Le buteur semblait déjà indispensable pour la saison prochaine mais il a décidé d'arrêter sa carrière. "On peut dire que je suis indispensable car j’ai plus d’expérience. Je suis content d’avoir pu apporter ça à Mouscron.(...)