Mouscron Le quotidien chargé des kinés en stage avec les Hurlus Axel Mercier

Maxime Binet et Maxime Degouys sont aux petits soins pour les joueurs au quotidien.



À 27 et 26 ans, Maxime Binet et Maxime Degouys forment la paire médicale de l’Excelsior Mouscron lors de cette semaine de stage à Cadix. Au quotidien, ces deux kinésithérapeutes préparent au mieux les 24 joueurs pour les différents entraînements qui sont prévus durant la journée. De longues journées pour ces deux copains qui se connaissent depuis plusieurs années, grâce au football justement.



"Au matin, nous allons voir les joueurs pour savoir ce dont ils ont besoin. (...)