Vu le niveau affiché par les nouveaux transferts, Mouscron devra viser plus haut que le maintien.Les joueurs en ont bien conscience et la façon dont ils jouent donne confiance au groupe de Bernd Hollerbach.

Dimanche, face à Courtrai, les Hurlus ont offert à leurs supporters du très beau spectacle. Ces derniers avaient hâte de voir les derniers renforts du mercato évoluer devant leurs yeux. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ceux-ci ont régalé durant l’ensemble de la rencontre.

Le premier buteur de l’Excel était Diogo Queiros, le jeune défenseur central portugais prêté par Porto. Ce but signifiait beaucoup de choses pour lui. “Je passe de très bons moments actuellement. Après avoir marqué avec l’équipe nationale U21, je marque désormais avec Mouscron. Cela me donne beaucoup de confiance et je veux aider l’équipe à continuer de truster les premières places du classement.”

