"On ne sait jamais ce qui peut arriver d’ici la fin du mercato."

Ces mots émanaient de Jean Butez à quelques heures de la fin du mercato estival. Un mois et demi plus tard, le portier français est toujours bien à l’Excel, plus heureux que jamais avec ce bon début de saison qui modifie les perspectives d’avenir du REM, contrairement aux saisons précédentes.

Jean, jouer la partie de gauche du classement avec Mouscron, cela vous change des autres années.