Ce dimanche sonnera comme l'heure des retrouvailles pour les 4 anciens Mouscronnois qui ont pris la direction du Standard durant le mercato.

Selim Amallah, Mergim Vojvoda et Noë Dussenne comme joueurs. Mbaye Leye comme T2, cette saison l'équipe du Standard a quelques touches mouscronnoises dans son effectif. Ce dimanche, sur le coup de 14h30, les retrouvailles seront intenses dans un choc wallon qui s'annonce d'ores et déjà passionnant. L'occasion pour nous de sonder deux éléments importants des Hurlus cette saison et la saision dernière (Benjamin Van Durmen et Bruno Godeau), quant à ses retrouvailles avec leurs anciens équipiers.

Qu'est-ce que les nouveaux Rouches ont apporté à Mouscron la saison dernière?

Godeau : "Ils ont tous bien performés tout simplement. Ils ont tous été trèsimportant pour l'équipe tout au long de la saison car chaque joueur a joué un grand nombre de matchs pour le compte du club. C'est en partie grâce à eux aussi qu'on a fait un très bon second tour avec des performances historiques vu notre invincibilité après la trêve."

Vous vous attendiez à les voir partir au Standard ?

Van Durmen : "Oui, je pense que surtout pour Mergim et Sélim, ça faisait plusieurs (...)