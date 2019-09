Au terme de la victoire face à Dessel en Croky Cup, Bruno Godeau était soulagé d’avoir évité le match piège face à une formation d’un niveau inférieur. "On sait que ce premier match de Coupe à l’extérieur face à des plus petites équipes s’annonce toujours difficile. Quand on voyait les surprises de mardi, il ne fallait pas se faire prendre au piège face à une formation comme Dessel, qui a tout donné."

