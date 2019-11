Cette saison, Benjamin Van Durmen fait souvent office de dépanneur de service dans l’effectif de Bernd Hollerbach. Dès qu’un joueur manque à l’appel dans le onze de base, celui qui fait la fierté de la formation au Futurosport est appelé à le suppléer. Une situation à laquelle le Tournaisien parvient à s’adapter.

Benjamin, vous aviez une place à prendre dans l’effectif mardi contre le Cercle.

"Oui, c’est sûr. Après, je dois faire avec le temps de jeu que l’on me donne. C’est vrai que je ne joue pas toujours dans la même position et avec le même rôle à chaque fois, mais c’est un détail auquel je ne dois pas penser. Il y a énormément de concurrence dans l’équipe cette saison, donc je dois vraiment profiter au maximum des chances que l’on me donne."

(...)