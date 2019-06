Le premier verdict est tombé mais le Footgate n’en est pas encore à son épilogue, loin de là.

Samedi, la commission des litiges d’appel pour le football professionnel a lourdement puni le FC Malines dans son jugement : pas de montée en D1A, pas de Coupe d’Europe malgré son succès en Coupe de Belgique, pas de Croky Cup pendant un an et un retrait de 12 points en D1B la saison prochaine, hypothéquant déjà pratiquement les chances de promotion du KaVé avant, au mieux, 2021. "On ne peut retenir aucune circonstance atténuante pour Malines", a écrit la commission. Malines échappe juste à la descente en D1 amateurs, ce que Tubize réclamait selon un point du règlement.

C’est la sanction la plus spectaculaire d’un jugement qui tient sur 225 pages et qui concerne treize personnes, Malines mais aussi Waasland-Beveren, blanchi à la surprise générale des observateurs du procès. Tentons d’y voir plus clair.

