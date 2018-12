Du muscle, des duels, mais pas grand-chose en termes de jeu : on a vécu un choc wallon exactement comme on a l’habitude d’en voir depuis plusieurs années. Par moments, on a même eu plus de spectacle en tribunes, avec les deux kops qui s’invectivaient, que sur la pelouse. Mais en cette période de fêtes, mieux vaut ne pas répéter les noms d’oiseaux lancés à la tête des uns et des autres…

Au final, la rencontre s’est décidée sur une seule phase, juste après la demi-heure. Sur un centre de Djenepo, Penneteau a commis l’erreur de repousser le ballon dans les pieds de Mpoku, qui ne s’est pas fait prier.

(...)