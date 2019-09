Découvrez la présentation chiffrée de la septième journée de championnat.

Ce week-end

Pour battre l’Antwerp, Anderlecht devra-t-il encore compter sur sa première mi-temps ? C’est devenu une habitude, les Bruxellois sont moins performants après la pause. Si un match ne se jouait que pendant 45 minutes, les Mauves seraient en 3e position mais avec le même total de 10 points (2 victoires et 4 nuls) que Mouscron et Zulte Waregem (3 victoires et 1 nul), co-leader de ce classement tronqué. Les deuxièmes mi-temps ont donc coûté 10 places aux Anderlechtois. A contrario, le Standard, en tête du championnat, ne serait que 11e si les arbitres sifflaient la fin des rencontres après trois quarts d’heure. Les liégeois ont, eux, gagné 10 places dans la seconde moitié des rencontres. Rien ne sert de courir, …

