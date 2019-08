Division 1A Les chiffres de la 6e journée: la 75e de Preud’homme contre Anderlecht Johan Serkijn

Découvrez la présentation chiffrée de la sixième journée de championnat.

16: Après sa défaite à Zulte Waregem et son week-end de congé, Charleroi se rend au pays de Waes. Le club du Freethiel convient plutôt bien aux Carolos. En seize confrontations, l’équipe hennuyère n’a perdu qu’à une seule reprise. Ce revers, la bande à Mehdi Bayat l’a subi à domicile. Charleroi jouera donc dans un stade où il n’a pas connu la défaite, du moins depuis qu’il abrite le club fusionné. Au cours de leurs huit déplacements, les Sportingmen n’ont concédé que deux buts. La fin de match sera à surveiller car depuis six saisons, huit résultats ont été acquis dans les dernières minutes de jeu. En 2013-14, Veselinovic a égalisé à la 92e. La saison suivante, Milos Maric a fait de même au Mambourg à la 90e et lors du match retour, Galvez-Lopez et Coulibaly ont fait passer le score de 1-1 à 1-3 en faveur des Zèbres aux 90e et 91e. En 2015-16, Perbet a donné la victoire à son équipe à la 86e, tandis que Moulin lui a rendu la pareille au retour à la 92e. En 2016-17, Willems et Baby ont été les artisans des deux victoires en marquant chacun à la 93e. Enfin, en 2017-18, Seck a marqué le but du 2-2 à la 92e,5 minutes après que Thelin ait réduit le score pour les Leeuwen.

