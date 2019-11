Un temps mis sous pression par sa direction, le Roumain est parvenu à redresser son équipe et a même pris part à son 100e match à la tête du club anversois ce jeudi, contre Gand.

La victoire du matricule 1 face aux Buffalos hier soir, a permis à Laszlo Bölöni et ses hommes de recoller au Standard et à Malines, et de s’installer sur la troisième marche du podium. Un scénario qui paraissait peu probable il y a encore quelques semaines. Après une série de 6 points sur 18, qui s’était ponctuée avec une défaite 3-1 sur la pelouse de Mouscron début novembre, le Great Old n’en menait pas large et était même sorti du top 6.

(...)