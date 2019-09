Résultats, recettes, popularité et reconnaissance internationale : depuis 2017, Bruges a clairement pris l’ascendant sur Anderlecht et l’écart continue de se creuser.

Les étoiles de la Ligue des champions et la fatigue qui va avec cela. Voilà sur quoi les Anderlechtois doivent miser ce dimanche pour espérer surprendre Bruges chez lui. À armes égales, le résultat du premier Topper de la saison semblerait presque déjà décidé, tant l’écart entre le Club et le Sporting est grand actuellement. On a tenté de mesurer à quel point.

(...)