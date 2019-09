Les grands noms ne manquent pas à l’Antwerp : Defour, Mirallas, Mbokani, Bolat… Mais le joueur dont on parle le plus est un Camerounais de 22 ans arrivé de Niort l’été passé. En un peu plus d’un an chez nous, Didier Lamkel Zé est connu partout. Chez les supporters de l’Ant-werp, il est même déjà devenu un joueur culte. Pourquoi ? Parce qu’il est très talentueux. Parce qu’il est spectaculaire. Et parce qu’il est fou. La preuve.

Dans le noyau B, il veut rigoler avec Bölöni

La scène se déroule le 16 juillet dernier. Laszlo Bölöni est dans l’un des salons du stade en compagnie de quatre journalistes pour une interview. Le coach roumain est dos à la vitre qui donne sur un couloir. Soudain, il entend frapper à la fenêtre. De plus en plus fort. Les journalistes rigolent. "Vu vos rires, je peux deviner qui c’est…", souffle Bölöni, sans un sourire. "C’est un comportement que je n’accepte pas. Quand tu as causé autant de tracas à un club, moi y compris, tu la fermes !"

(...)