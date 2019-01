Dans les années 80, 61 coachs ont pris la porte, tous clubs confondus. Dix ans plus tard, il y en avait 10 de plus. Pour la première décennie du nouveau siècle, ils étaient 86 à avoir été virés. Il reste un an complet avant de faire le bilan de 2010-2020 et on en est déjà à 87. Avec deux clubs en moins que lors de la tranche précédente.

Renvoyer son entraîneur est devenu le moyen le plus simple de tenter de faire bouger les choses quand un club va mal.

À ce petit jeu-là, Waasland-Beveren est le plus fort. Depuis le début de la décennie, ils ont mis sept coachs à la porte en cours de saison.

Ils font partie des grands artisans des statistiques folles depuis 2010. Sur les neuf derniers championnats,(...)