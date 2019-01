Ce dimanche risque d’être l’anniversaire le plus sombre que Marc Coucke ait connu en 54 ans. Anderlecht, son petit jouet depuis un an, ne cesse de lui poser des problèmes. Mais il y a de l’espoir. Le Club Bruges de Bart Verhaeghe est passé par le même marasme. Entre-temps, Bruges est devenu le club belge le plus moderne, le mieux structuré et, surtout, le plus couronné de ces dernières années.

Nous avons comparé la première année de Bruges sous Verhaeghe (2011-2012) avec la première année de Marc Coucke. Les similitudes sont flagrantes - le chaos était total, le Club avait complètement changé d’identité - même si les dégâts (sportifs) étaient moins grands. L’Anderlecht de Coucke a huit matchs, avec dix de plus par après, pour sauver la saison.