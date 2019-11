Décisif à La Gantoise, l’attaquant de l’Antwerp a profité des états d’âme de Kevin Mirallas.

Un but en 57 minutes. Avec ce ratio, Zinho Gano fait partie des joueurs les plus efficaces de la D1A. Derrière Mbaye Diagne (un but toutes les 44 minutes), Stipe Perica (un toutes les 46) et Jérémy Perbet (un toutes les 52).

Ce classement, l’attaquant, prêté à l’Antwerp par Genk, n’y figurait pas avant le choc à Gand. Et il y avait peu de chances qu’il en fasse partie au terme de cette 16e journée. Pour deux bonnes raisons.