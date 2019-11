Le Canadien se démarque à chaque fois qu’il affronte les Liégeois, le tout avec peu de sommeil.

La progression de Jonathan David dans notre championnat est linéaire, et prouve une fois de plus que les dirigeants gantois ont le nez fin quand il s’agit de dégoter du talent. Après ses douze buts et cinq assists de la saison passée, l’international en est déjà à sept buts et quatre passes décisives actuellement. De quoi faire de lui le deuxième joueur le plus efficace de la compétition, derrière Dieumerci Mbokani.

