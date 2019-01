Division 1A L’Antwerp et l’Union cartonnent, Anderlecht en mauvais élève: le grand classement de nos clubs de foot sur les réseaux sociaux Ludovic Jimenez

Superbe année pour l’Antwerp et l’Union, Anderlecht en mauvais élève : la croissance des clubs professionnels sur les réseaux sociaux est passée à la loupe.



Les bulletins des clubs professionnels en matière de trafic et de croissance sur les réseaux sociaux sont plutôt bons pour 2018. Sportimize, qui s’est concentré sur l’activité des pages Facebook des 24 clubs, distribue les bons points.



Spécialisée dans le monde du football et du basket-ball, cette entreprise de consultation possède déjà deux clients bien connus du monde du sport : le Brussels Basket-ball et la Royale Union St-Gilloise. Parmi les grands gagnants, on retrouve l’Anwerp en tête de classement, qui a surfé sur la vague créée par leur retour parmi l’élite et ne cesse d’obtenir toujours plus de suiveurs. Mais quelle est donc la recette du succès pour attirer de plus en plus de fans sur la toile ? " C’est comme un magasin : t’as une chouette devanture, t’as un bon sentiment donc t’as envie d’y retourner. Il faut essayer d’avoir un contenu diversifié et de qualité pour attirer plus de fans, qui sont susceptibles ensuite de venir au stade et de consommer des produits du club", explique Alexandre De Meeter, fondateur de l’agence Sportimize.



(...)