Notre consultant revient sur la défaite d'Anderlecht à La Gantoise (1-0).

1. "Un système plus conventionnel" "Anderlecht est plus prudent. Rutten a décidé d’un système plus conventionnel avec des déplacements plus simples. Mais c’était un peu trop prudent. Il devra trouver un juste milieu entre cette approche et un peu de fantaisie. Le fait de ne pas terminer avec deux attaquants m’a frappé. C’est marquant que Santini ne soit pas resté en pointe avec Doku."

(...)