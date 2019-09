Ambiance de Toussaint dans le vestiaire d’Anderlecht. Le trajet jusqu’au car passait par la zone mixte où les journalistes attendaient. Deux joueurs avaient été désignés pour parler à la presse. Les autres étaient soulagés de pouvoir refuser les questions. Très déçu, Yari Verschaeren a même attendu qu’Edo Kayembe soit prêt pour se cacher derrière les larges épaules du Congolais. S’il avait pu se cacher dans un trou de souris, il l’aurait fait. Et il n’était pas le seul.

Vincent Kompany fut le dernier à sortir du vestiaire, avec Philippe Sandler et une partie du staff. On a tenté de parler à celui qui est à la base du nouveau projet au RSCA. Mais il a refusé, précisant juste qu’il parlerait "après". Après quoi ? On l’ignore.

