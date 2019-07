Quelques instants après sa montée au jeu, le Roumain a fait la différence, pour sa première à la Luminus Arena.

Les Limbourgeois n’ont pas paniqué. Malgré un début de rencontre compliqué, probablement à cause de la tension pour cette première en championnat, ils ont réussi à mettre en marche leur rouleau compresseur.

Pourtant, l’ouverture du score signée Julien de Sart (13e) aurait pu crisper davantage encore les locaux. Il n’en fut rien. Petit à petit, ils sont entrés dans le match, avec un handicap d’un but au compteur. Grâce à une activité très importante sur les flancs, avec un Manuel Benson très joueur sur le côté gauche et un Junya Ito plus présent en zone de finition à droite.

(...)