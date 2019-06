Il est belge, joue attaquant, sort de la saison la plus pleine de sa carrière (13 buts et quatre passes décisives en 35 apparitions) mais se retrouve pourtant sans club. À bientôt 28 ans (il les fêtera le 19 août prochain), Gianni Bruno se retrouve libre comme l’air depuis la fin de son contrat au Cercle. L’avant-centre formé au Losc est loin d’être un cas isolé (voir par ailleurs) même si sa situation apparaît très étonnante vu son niveau de performances cette année et son profil de buteur belge.

(...à