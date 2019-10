Gert Verheyen ne le cache pas : plusieurs joueurs du Standard lui plaisent particulièrement cette saison. Samuel Bastien est l’un d’eux : "Je le connais bien dans la mesure où je l’ai dirigé dans les U19. Je trouve que Samuel a remarquablement évolué. Son passage en Italie l’a mûri. Il l’a rendu adulte. Bastien est aujourd’hui la force tranquille du Standard. Il tend à faire oublier Marin même s’il n’a pas encore atteint le même niveau que le Roumain. Mais il joue toujours pour l’équipe. Il court énormément, il travaille beaucoup, il récupère un grand nombre de ballons et son passing est très valable. En plus, ces derniers temps, il marque aussi ! Il assure l’équilibre dans l’entrejeu, au côté de joueurs techniquement plus doués que lui. Je suis tout disposé à le considérer comme la révélation actuelle du Standard."

(...)