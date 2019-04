Le second souffle des Limbourgeois ! Fébriles sur la fin de la phase classique avec un bilan de six points sur quinze, les leaders de la Pro League ont réussi à modifier un peu leur jeu. Ils ne sont dorénavant plus obligés de bien jouer ou de dominer pour l’emporter. La rencontre à la Ghelamco Arena l’a prouvé.

"Notre première période n’a pas été bonne, analysait Sébastien Dewaest. La Gantoise a bien joué le coup et nous n’avons pas assez appliqué les consignes du coach. Il fallait mettre davantage de pressing, nous n’étions pas bons à la construction, il n’y avait pas assez de prises d’initiatives. Alors que l’on s’était amélioré ces dernières semaines, nous avons perdu trop de seconds ballons samedi soir. Après le repos, nous avons réagi en marquant. Puis nous n’avons plus concédé d’occasions. Finalement, la victoire est logique."

