Simon Mignolet à Bruges, c’est cinq matchs sur huit sans encaisser, une qualification pour la Ligue des champions et le rêve d’y briller. Mais c’est surtout un pas vers une nouvelle dimension. Le Club Bruges (sous l’impulsion de Bart Verhaeghe) veut devenir un routinier des Coupes d’Europe et pas juste un figurant qui se contente de quelques points...

Simon Mignolet est une clé de voûte d’un projet qui passe au stade 2 ce mercredi soir avec la réception du Galatasaray. Un match à gagner si le Club Bruges veut rêver d’une troisième place qualificative pour l’Europa League.

Mais avant de penser à cela, il y aura cet hymne de la C1. Que vous évoque-t-il ?

"Qu’on peut prendre trois points."

Cela en dit long sur ce que signifierait une victoire…

"C’est clair. Le tirage au sort a été un peu bizarre pour moi. Tout le monde souhaitait tomber contre de grandes équipes alors que les années précédentes, je voulais l’adversaire le plus faible possible pour pouvoir me qualifier. À Liverpool on aurait dit ‘Oh my god’ en voyant le groupe. Ici, c’était l’euphorie."

Cela peut vite changer !

"Nous n’avons rien à perdre. Dans aucun match. Avec notre équipe, (...)