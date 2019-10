"Mon père et ma sœur ainée ont joué au basket. Dieu m’a inoculé le don du foot. Dès mon plus jeune âge, j’ai adoré le ballon rond. Je n’avais pas élu d’idole à proprement parler mais je me pâmais devant les vidéos des stars européennes. J’appréciais le toucher de balle des uns, les interventions défensives des autres. J’étais fou de Zidane et de Maldini. De Rivaldo aussi, un des surnoms dont on m’a affublé. Et, bien sûr, j’admirais Drogba, mon grand frère. Il me faisait rêver. Il est un de ceux qui ont ennobli l’image du football de Côte d’Ivoire. Tous ces talents m’ont inspiré."

Ces fugaces réminiscences ont allumé les yeux de Simon Deli. Le défenseur du Club Bruges replonge dans sa jeunesse :