La dernière fois que le Club Bruges a encaissé deux défaites de rang remonte à plus d’un an. En octobre 2018, il s’était incliné à l’Atletico Madrid avant de perdre au Standard. Deux matchs en déplacement, comme ceux qu’il vient de livrer au PSG et à l’Antwerp.

Faut-il y déceler une relation de cause à effet ?

(...)