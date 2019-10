À quelques heures de la rencontre entre le Club de Bruges et le PSG, le président Bart Verhaeghe a lâché une petite bombe dans le journal Le Monde. "On est en train de créer avec les Pays-Bas une ligue qui peut réduire notre écart avec le Big five", assène-t-il. Un top 5 que le patron du champion en titre veut talonner dans les années à venir, alors que la Belgique figure pour le moment à la huitième place à l'indice UEFA. "Cela ouvrira un marché de vingt-huit millions de consommateurs", poursuit-il, ajoutant qu'une nouvelle rencontre entre dirigeant aura lieu cette semaine. "Le championnat devrait comprendre dix-huit clubs, dont huit belges. Cela peut aller vite. Si ce n’est pas pour la saison prochaine, sans doute dans les deux suivantes."

La BeNe League, c'est un peu le serpent de mer du football belge. Pour rester dans la métaphore animalière, c'est aussi le cheval de bataille de Verhaeghe.

(...)