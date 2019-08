Le Club Bruges a renoué contact avec son public de la plus belle des manières : en imposant son nouveau style, en le faisant apprécier et en accumulant les buts. Okereke a mérité sa première ovation collective, Dennis a enfin marqué, Vormer a signé des assists, Tau a réussi son entrée et aucun Brugeois n’a déçu.

(...)